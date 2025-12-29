Milan Verona, San Siro da urlo: oltre il 20% di spettatori stranieri e due presenze che non sono passate inosservate

Milan Verona, San Siro risponde presente con oltre il 20% di spettatori stranieri e la presenza di Agnelli e Gordon Singer che non è passata inosservata

La cornice di San Siro durante l’ultimo match contro l’Hellas Verona non è stata solo il teatro di una vittoria sportiva, ma un vero e proprio crocevia di potere e glamour internazionale. Come sottolineato da Enrico Currò, il Meazza si conferma una meta sempre più ambita dal turismo globale, con una presenza di spettatori stranieri che ha sfiorato il 20% della capienza totale.

Milan Verona, tribuna d’onore: volti noti e sguardi al futuro

Il maxischermo dello stadio ha catturato l’attenzione dei tifosi inquadrando una platea d’eccezione, scatenando la curiosità del pubblico presente:

Cinema e Storia: Tra i seggiolini della tribuna d’onore spiccava la stella di Hollywood Hugh Grant , affiancato da leggende e figure istituzionali come Franco Baresi , Andrea Agnelli e il presidente Paolo Scaroni .

L'asse societario: L'inquadratura più significativa, che ha generato "occhiate interrogative" tra gli spettatori, è stata quella della coppia formata dall'AD Giorgio Furlani e da Gordon Singer.

Cosa significa la presenza di Singer?

La presenza del rappresentante del fondo Elliott accanto al management rossonero non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle recenti indiscrezioni sulla divisione dei poteri tra Elliott e RedBird in vista del 2026. Con il dossier del nuovo stadio e il rifinanziamento dei debiti sul tavolo, il Milan si conferma al centro di dinamiche finanziarie e mediatiche di altissimo livello.