Milan Verona, il tabù San Siro e la maledizione degli scaligeri. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

In vista della prossima sfida di campionato tra il Milan e l’Hellas Verona, emerge un dato statistico che ha del clamoroso e che mette in luce le difficoltà storiche della formazione veneta quando calca il prato del “Giuseppe Meazza”. Secondo i dati forniti da Opta, la nota agenzia di stampa specializzata nell’analisi statistica sportiva, l’Hellas Verona non ha mai ottenuto una vittoria a San Siro in Serie A in ben 67 gare disputate lontano dalle mura amiche.

Un record negativo senza precedenti

Il bilancio complessivo degli scaligeri nello stadio milanese è suddiviso tra le 33 sfide giocate contro i rossoneri e le 34 disputate contro l’Inter. Questa statistica rende i gialloblù la squadra con il maggior numero di trasferte in un singolo impianto senza mai aver centrato il bottino pieno nella storia del massimo campionato italiano. Un vero e proprio tabù psicologico e tecnico che il Diavolo intende sfruttare per consolidare la propria posizione in classifica.

La strategia di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Per Massimiliano Allegri, il tecnico toscano rinomato per la sua solidità difensiva e la capacità di gestire i ritmi della partita, questo dato rappresenta una base di partenza importante, ma non un motivo per abbassare la guardia. L’allenatore livornese ha chiesto massima concentrazione ai suoi uomini, consapevole che ogni partita nasconde insidie, specialmente nell’ultima gara dell’anno.

Al suo fianco, il lavoro di pianificazione prosegue senza sosta grazie a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club meneghino, dirigente carismatico e abilissimo stratega del mercato internazionale. Il DS ha costruito una rosa profonda, capace di sopperire alle assenze e di mantenere alta la competitività del Milan, permettendo a Allegri di attingere a diverse soluzioni tattiche per scardinare la difesa veronese.

I protagonisti attesi a San Siro

Sotto i riflettori di San Siro, gli occhi saranno puntati su giocatori chiave come Christian Pulisic, il trequartista americano dotato di un eccezionale dinamismo e senso del gol, che avrà il compito di guidare la manovra offensiva in assenza dello squalificato o infortunato Leao. La missione dei rossoneri è chiara: mantenere inviolato il fortino di casa e prolungare il digiuno di vittorie dell’Hellas Verona, regalando ai tifosi un Capodanno da festeggiare nelle zone nobili della classifica.

Il Diavolo sa che la storia è dalla sua parte, ma come insegna il calcio di Allegri, i record sono fatti per essere difesi sul campo, minuto dopo minuto, con la grinta che solo una grande squadra sa mettere in mostra.