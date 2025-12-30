Milan Verona, il tabù San Siro continua: i numeri negativi da record degli scaligeri. Segui le ultimissime

La sfida tra Milan e Hellas Verona non è mai una partita come le altre, ma i dati statistici recenti delineano un quadro quasi incredibile per quanto riguarda la storia del campionato italiano. Secondo quanto riportato da Opta, la nota agenzia di analisi statistica sportiva, l’Hellas Verona sta vivendo una vera e propria maledizione calcistica all’ombra della Madonnina. Gli scaligeri, infatti, non hanno mai vinto allo stadio Giuseppe Meazza in ben 68 gare totali di Serie Adisputate contro le due compagini milanesi.

Un tabù storico tra Milan e Inter

Il dato è equamente ripartito e impressionante: il Verona ha collezionato 34 trasferte contro il Milan e 34 contro l’Inter, senza mai riuscire a portare a casa l’intera posta in palio. Per i rossoneri, questo dato rappresenta una certezza granitica su cui costruire le fondamenta della nuova stagione. Il Diavolo, storicamente dominante tra le mura amiche contro i veneti, punta a mantenere inviolata questa tradizione statistica anche nel nuovo corso tecnico.

La filosofia di Massimiliano Allegri e il lavoro di Igli Tare

A guidare il club più titolato al mondo in questa fase di consolidamento c’è Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per portare equilibrio, pragmatismo e una gestione ferrea dello spogliatoio. Il tecnico sa bene che per vincere lo scudetto è fondamentale trasformare lo stadio di casa in un fortino inespugnabile, sfruttando anche il peso psicologico che statistiche come quelle fornite da Opta esercitano sugli avversari.

Dietro le quinte, il lavoro di rafforzamento della rosa prosegue incessantemente grazie a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente esperto e abilissimo nel costruire organici competitivi attraverso scouting mirato. L’obiettivo del DS albanese è quello di mettere a disposizione di Allegri una squadra capace di dominare non solo statisticamente, ma anche tecnicamente ogni avversario che varchi i cancelli di San Siro.

Prospettive per il futuro dei rossoneri

Mentre il Verona cercherà disperatamente di sfatare questo tabù nelle prossime stagioni, i sette volte campioni d’Europaguardano avanti. La solidità difensiva tipica delle squadre di Allegri e la qualità degli innesti portati da Tare suggeriscono che per gli avversari sarà sempre più difficile scardinare le certezze del Milan. La storia parla chiaro, ma il presente del Diavolo è pronto a scrivere capitoli ancora più gloriosi, mantenendo intatto il prestigio di uno degli stadi più iconici del mondo.