Milan Verona, la rinascita di Nkunku: il francese gonfia il palloncino e scaccia i fantasmi. E sul mercato…

Milan Verona, la gara di ieri a San Siro è stata la gara di Nkunku: il francese risorge con una doppietta e allontana il mercato

È finalmente svoltata la stagione di Christopher Nkunku? È questa la speranza di Massimiliano Allegri e di tutto il popolo rossonero dopo la magica serata di San Siro. Il francese, protagonista assoluto nel 3-0 all’Hellas Verona con una doppietta d’autore, sembra aver finalmente lasciato alle spalle i mesi più bui della sua avventura milanese.

Milan Verona, il risveglio di Nkunku

Arrivato in estate per circa 40 milioni di euro, Nkunku era stato finora l’ombra del fuoriclasse ammirato a Lipsia. Tra infortuni e una condizione fisica precaria, l’attaccante era finito nel mirino della critica, con il Corriere della Sera che lo aveva definito una delle principali delusioni del mercato. Ieri, però, la musica è cambiata:

Il rigore della liberazione: Dopo il vantaggio di Pulisic, Nkunku si è preso la responsabilità di calciare il rigore del 2-0, spiazzando Montipò.

Dopo il vantaggio di Pulisic, Nkunku si è preso la responsabilità di calciare il rigore del 2-0, spiazzando Montipò. Il bis d’astuzia: Pochi minuti dopo, ha ribadito in rete un tap-in facile dopo un palo di Modrić, scatenando l’esultanza del “palloncino” che i tifosi sperano di vedere molto più spesso nel 2026.

La strategia di Allegri e il mercato

Nonostante le voci di una possibile cessione a gennaio, il Milan ha sempre preferito proteggere l’investimento fatto dal DS Igli Tare. Allegri, che ha sottolineato la “sensibilità” del ragazzo, ora ha un’arma in più per la rincorsa allo Scudetto. La ritrovata compattezza difensiva (Mike Maignan è rimasto quasi inoperoso) e lo sblocco di Nkunku sono i regali di Natale perfetti per un Diavolo che chiude l’anno in vetta alla classifica.