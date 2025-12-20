News
Milan Verona, Allegri ha una speranza: occhi sull’infermeria, loro due sono ancora in dubbio per la sfida di San Siro
Milan Verona, Massimiliano Allegri spera di recuperare al 100% sia Leao che Gabbia in vista della sfida di domenica prossima a San Siro
Dopo le scorie fisiche e psicologiche lasciate dalla Supercoppa a Riad, il Milan di Massimiliano Allegri si proietta nuovamente sul campionato. La sfida contro l’Hellas Verona si preannuncia delicata non solo per la classifica, ma soprattutto per le condizioni dell’infermeria rossonera, che costringono il tecnico a scelte dell’ultimo minuto.
Milan Verona, il fattore Leao: ritorno dal primo minuto?
La notizia più attesa riguarda Rafael Leão. Il portoghese, rimasto mestamente in tribuna durante la semifinale persa contro il Napoli perché “non al top”, sembra pronto al rientro:
- Speranza Allegri: Il tecnico punta forte sul suo numero 10 per ritrovare quella imprevedibilità che è mancata totalmente in Arabia Saudita.
- Condizioni: Lo staff medico monitora costantemente il giocatore, che dovrebbe riprendersi il posto a sinistra per supportare l’attacco, in attesa che il mercato formalizzi l’arrivo di Füllkrug.
Emergenza difesa: il ginocchio di Gabbia preoccupa
Se in attacco filtra ottimismo, la situazione nel reparto arretrato è decisamente più tesa. Il perno della difesa, Matteo Gabbia, è ancora alle prese con un problema al ginocchio:
- Ritorno fondamentale: Allegri considera Gabbia l’unico vero equilibratore del reparto, specialmente dopo le prestazioni deludenti di De Winter.
- Il dubbio: Il ginocchio non è ancora a posto e lo staff non vuole correre rischi di ricadute. La sua presenza contro il Verona è considerata vitale per la tenuta difensiva, ma la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso del match.