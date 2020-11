Milan-Verona, i convocati del match: tutti disponibili per Pioli

Diramata la lista dei convocati rossoneri per Milan-Verona, che vede di fatto l’intera rosa disponibile per Pioli

Ufficializzata la lista dei convocati da Stefano Pioli in vista di Milan-Verona. In tutto sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico questa sera. Ritornano in squadra Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, lasciati fuori nella gara con il Lille. Out solo i giovani Daniel Maldini e Colombo.

Di seguito la lista completa della squadra rossonera:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessiè, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Rebic.