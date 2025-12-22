Milan Verona: obbligo riscatto a San Siro con il ritorno di Leao. E Allegri incrocia le dita per Gabbia

Milan Verona, i rossoneri cercano il riscatto dopo il pareggio col Sassuolo: Allegri recupera Leao e incrocia le dita per Matteo Gabbia

Dopo il brusco stop in campionato contro il Sassuolo e l’amara eliminazione in Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova davanti a un bivio fondamentale della stagione. La sfida di domenica prossima a San Siro contro il Verona non rappresenta solo un’occasione per riprendere la marcia “trionfale”, ma un vero e proprio test di maturità per un gruppo apparso scosso dagli ultimi risultati.

Milan Verona, la trappola della “parte destra” e le novità da Milanello

Le maggiori difficoltà del Diavolo in questa gestione Allegri sono arrivate paradossalmente contro le squadre della parte destra della classifica. Squadre chiuse e compatte hanno spesso disinnescato la manovra rossonera, ma questa volta il Mister potrà contare su un’arma in più. Secondo quanto riportato da Tuttosport, arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria:

Il ritorno della stella: «Torna Leão» . Il portoghese, smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box, è pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra. La sua capacità di saltare l’uomo sarà vitale per scardinare la difesa scaligera.

. Il portoghese, smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box, è pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra. La sua capacità di saltare l’uomo sarà vitale per scardinare la difesa scaligera. Allarme in difesa: Discorso opposto per la retroguardia. Matteo Gabbia «resta da valutare» a causa dell’iperestensione del ginocchio sinistro rimediata nell’ultima uscita. Se non dovesse farcela, Allegri potrebbe accelerare l’inserimento di De Winter (chiamato al riscatto dopo le critiche di Pedullà).

Obiettivo: blindare San Siro

Con l’affare Füllkrug ormai in dirittura d’arrivo, l’ambiente rossonero ha bisogno di una vittoria convincente per scacciare i fantasmi delle ultime settimane. Allegri sta studiando soluzioni tattiche per evitare i cali di tensione visti a Riad, chiedendo alla squadra quel cinismo necessario per gestire il risultato senza complicarsi la vita.