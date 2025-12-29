Milan Verona, muro difensivo rossonero: altro clean scheet. L’analisi di Tomori e la mano di Allegri. Segui le ultimissime

Il successo ottenuto a San Siro contro l’Hellas Verona non ha portato solo tre punti fondamentali per la rincorsa scudetto, ma ha restituito al Diavolo quella solidità difensiva che sembrava smarrita nelle ultime settimane. Nel post-partita, il leader della retroguardia Fikayo Tomori, difensore centrale inglese noto per la sua velocità prodigiosa nei recuperi e la sua debordante forza fisica, ha sottolineato con orgoglio l’importanza di aver mantenuto la porta inviolata.

Il valore del clean sheet per i rossoneri

Secondo quanto raccolto dalle interviste a bordo campo (fonte ufficiale delle dichiarazioni), Tomori ha precisato quanto fosse vitale per i compagni di reparto terminare la gara senza subire gol. Nelle ultime uscite stagionali, infatti, tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa, i rossoneri avevano concesso troppo agli avversari, palesando lacune di concentrazione.

Tuttavia, con determinazione e una rinnovata percezione del pericolo, la squadra ha registrato l’ottavo clean sheet della propria stagione. In questa speciale statistica di Serie A, solo la Lazio di Maurizio Sarri — tecnico toscano celebre per i suoi schemi geometrici e la maniacale organizzazione della linea difensiva a quattro — ha fatto meglio, totalizzandone nove in diciotto giornate.

La cura di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Questo importante traguardo statistico porta la firma evidente di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese, da sempre considerato un maestro nel costruire successi partendo da una difesa granitica e da una gestione pragmatica dei momenti della gara, sembra aver già trasmesso il suo DNA ai giocatori. La capacità dei rossoneridi restare compatti sotto pressione è il segnale che la “cura Allegri” sta dando i frutti sperati.

Dietro le quinte, questo progetto di rinascita difensiva è supportato da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, apprezzato internazionalmente per la sua competenza tecnica e il suo carisma nella gestione dello spogliatoio, sta lavorando per garantire al mister i profili più adatti a mantenere alta la competitività del Diavolo.

Muro rossonero: statistiche in crescita

I numeri parlano chiaro: la solidità ritrovata da Tomori e soci è la base su cui costruire il futuro. Con un Igli Tare attento sul mercato e un Allegri concentrato sull’equilibrio tattico, i rossoneri si candidano ufficialmente a essere la difesa meno battuta del girone di ritorno, pronti a dare battaglia per il primato in classifica.