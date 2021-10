Buone notizie per il Verona di Tudor: recuperati Faraoni e Veloso in vista del match di Serie A contro il Milan

Buone notizie per il Verona di Igor Tudor in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan. L’allenatore croato potrà contare su Davide Faraoni e Miguel Veloso, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Come riportato da L’Arena, è più complicato il rientro di Ivan Ilic. Per il fantasista ex Manchester City occorrerà ancora qualche giorno di riabilitazione.