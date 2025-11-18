Milan Verona, le info e i prezzi sui biglietti in vendita a partire da oggi. Segui le ultimissime sui rossoneri

È ufficialmente iniziata la corsa al biglietto per l’ultima sfida casalinga del Diavolo in questo 2025. A partire da martedì 18 novembre, i tifosi dei Rossoneri possono assicurarsi un posto sugli spalti di San Siro per assistere al match della loro squadra contro l’Hellas Verona. L’incontro, valido per il campionato di Serie A, è in programma domenica 28 dicembrecon calcio d’inizio fissato alle ore 12.30.

Sarà un confronto storico, l’81° tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti incontri pende nettamente a favore del club meneghino, con 38 vittorie all’attivo, contro i 14 successi dei Gialloblù e i 28 pareggi registrati. I supporter sono pronti a spingere la squadra guidata dal carismatico tecnico toscano Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore chiamato a riportare il Milan ai vertici.

Le Fasi di Vendita: Abbonati e Milan Club in Priorità

La società ha previsto un calendario di vendita strutturato a fasi, per premiare la fedeltà dei suoi sostenitori:

Fase Abbonati (Priorità 1): Inizio: Martedì 18 novembre, ore 15.00.

Martedì 18 novembre, ore 15.00. Termine: Giovedì 20 novembre, ore 23.59.

Giovedì 20 novembre, ore 23.59. Vantaggi: Ogni abbonato della stagione 25/26 può acquistare fino a 4 biglietti con un listino prezzi dedicatonei settori disponibili. Fase Milan Club (Priorità 2): Inizio: Mercoledì 19 novembre, ore 15.00.

Mercoledì 19 novembre, ore 15.00. Termine: Giovedì 20 novembre, ore 23.59.

Giovedì 20 novembre, ore 23.59. Vantaggi: Gli affiliati Milan Club possono acquistare fino a 4 biglietti (intestati a titolari di Tessera Socio Milan Club) inserendo il proprio codice di tessera, usufruendo anch’essi di un listino speciale. Vendita Libera (Apertura Generale): Inizio: Venerdì 21 novembre, ore 15.00.

Venerdì 21 novembre, ore 15.00. Validità: Fino all’esaurimento della disponibilità.

Prezzi, Promozioni e Punti Vendita

Il costo per assistere a Milan-Hellas Verona è accessibile, con prezzi che partono da soli 14€. Sono state inoltre confermate tariffe agevolate in specifici settori dello stadio per le categorie Under 16 e Over 60, attive già dalla prima fase di vendita.

I biglietti sono acquistabili attraverso diversi canali ufficiali:

Online sul portale booking.acmilan.com

Presso il Ticket Office di Casa Milan

Al Flagship Store di via Dante

di via Dante Sui circuiti autorizzati Vivaticket

L’organizzazione di queste partite rientra nel quadro di un club che, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, l’ex difensore e dirigente albanese Igli Tare, punta a rafforzare il legame con la sua tifoseria, offrendo un’esperienza stadio sempre più coinvolgente. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’anno in bellezza davanti ai propri sostenitori.