Milan Verona, le info e i prezzi sui biglietti in vendita a partire da oggi

Milan Verona, le info e i prezzi sui biglietti in vendita a partire da oggi. Segui le ultimissime sui rossoneri

È ufficialmente iniziata la corsa al biglietto per l’ultima sfida casalinga del Diavolo in questo 2025. A partire da martedì 18 novembre, i tifosi dei Rossoneri possono assicurarsi un posto sugli spalti di San Siro per assistere al match della loro squadra contro l’Hellas Verona. L’incontro, valido per il campionato di Serie A, è in programma domenica 28 dicembrecon calcio d’inizio fissato alle ore 12.30.

Sarà un confronto storico, l’81° tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti incontri pende nettamente a favore del club meneghino, con 38 vittorie all’attivo, contro i 14 successi dei Gialloblù e i 28 pareggi registrati. I supporter sono pronti a spingere la squadra guidata dal carismatico tecnico toscano Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore chiamato a riportare il Milan ai vertici.

Le Fasi di Vendita: Abbonati e Milan Club in Priorità

La società ha previsto un calendario di vendita strutturato a fasi, per premiare la fedeltà dei suoi sostenitori:

  1. Fase Abbonati (Priorità 1):
    • Inizio: Martedì 18 novembre, ore 15.00.
    • Termine: Giovedì 20 novembre, ore 23.59.
    • Vantaggi: Ogni abbonato della stagione 25/26 può acquistare fino a 4 biglietti con un listino prezzi dedicatonei settori disponibili.
  2. Fase Milan Club (Priorità 2):
    • Inizio: Mercoledì 19 novembre, ore 15.00.
    • Termine: Giovedì 20 novembre, ore 23.59.
    • Vantaggi: Gli affiliati Milan Club possono acquistare fino a 4 biglietti (intestati a titolari di Tessera Socio Milan Club) inserendo il proprio codice di tessera, usufruendo anch’essi di un listino speciale.
  3. Vendita Libera (Apertura Generale):
    • Inizio: Venerdì 21 novembre, ore 15.00.
    • Validità: Fino all’esaurimento della disponibilità.

Prezzi, Promozioni e Punti Vendita

Il costo per assistere a Milan-Hellas Verona è accessibile, con prezzi che partono da soli 14€. Sono state inoltre confermate tariffe agevolate in specifici settori dello stadio per le categorie Under 16 e Over 60, attive già dalla prima fase di vendita.

biglietti sono acquistabili attraverso diversi canali ufficiali:

  • Online sul portale booking.acmilan.com
  • Presso il Ticket Office di Casa Milan
  • Al Flagship Store di via Dante
  • Sui circuiti autorizzati Vivaticket

L’organizzazione di queste partite rientra nel quadro di un club che, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, l’ex difensore e dirigente albanese Igli Tare, punta a rafforzare il legame con la sua tifoseria, offrendo un’esperienza stadio sempre più coinvolgente. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’anno in bellezza davanti ai propri sostenitori.

