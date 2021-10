Milan Verona: ballottaggio Rebic-Leao a sinistra. Il favorito

Milan Verona: Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggio sulla sinistra tra Rebic e Leao. Ecco chi è il favorito

Ancora dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista di Milan Verona. Oltre alle defezioni di questi giorni (e di queste ore), il tecnico deve pensare a gestire i titolari anche in vista della gara di martedì contro il Porto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Pioli sta pensando ad un ballottaggio serrato tra Ante Rebic e Rafael Leao sulla sinistra. Entrambi godono di un momento di forma straordinario, ma con il rientro in attacco di Giroud, uno dei due dovrà restare in panchina. Al momento il favorito per partire titolare sarebbe il croato, in vantaggio sul portoghese.