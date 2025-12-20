Milan Verona, il piano di Allegri per il riscatto dopo la Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il cammino dei rossoneri riparte dalle mura amiche di San Siro. Dopo la cocente eliminazione dalla Supercoppa Italiana subita per mano del Napoli, il Milan è chiamato a voltare pagina immediatamente per riprendere la corsa in campionato. La sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 17esima giornata della Serie A Enilive, rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni della formazione milanista.

Una pausa forzata per ritrovare la quadra

Il calendario impone una lunga sosta forzata per la squadra. Tra la semifinale persa in Arabia Saudita e il prossimo impegno di campionato passeranno infatti dieci giorni totali. Un periodo che Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese noto per la sua capacità di gestire i momenti di crisi e ricompattare lo spogliatoio, utilizzerà per lavorare intensamente sulla tattica e sulla tenuta mentale del gruppo. Con il Natale di mezzo, il mister rossonero dovrà essere bravo a mantenere alta la concentrazione, evitando cali di tensione pericolosi in vista del match domenicale.

Il lavoro di Igli Tare dietro le quinte

Mentre la squadra suda a Milanello, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare — dirigente albanese di grande carisma e riconosciuta abilità nelle trattative di mercato — sta monitorando attentamente la situazione. L’obiettivo del DS del Diavolo è quello di puntellare la rosa già nei primi giorni di gennaio, ma nel frattempo il supporto alla guida tecnica è totale per garantire che la compagine meneghina arrivi al match contro gli scaligeri nelle migliori condizioni possibili.

Dove vedere Milan-Hellas Verona: info e orari

L’appuntamento per tutti i sostenitori dei rossoneri è fissato per il lunch match post-natalizio. Sarà una prova del nove importante per testare la solidità difensiva e la verve offensiva della squadra sotto la nuova gestione.

Di seguito i dettagli della sfida riportati dalle principali fonti giornalistiche:

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre 2025 Orario: 12.30

12.30 Stadio: San Siro, Milano

San Siro, Milano Diretta TV: La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile anche sul canale Zona DAZN (per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma Timvision.

Il Milan non può più sbagliare: Allegri e i suoi uomini hanno nove giorni per preparare l’assalto ai tre punti e regalare una gioia ai tifosi dopo la delusione araba.