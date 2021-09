Milan Venezia, Parolo: «Pioli ha portato una mentalità vincente»

Marco Parolo ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Venezia, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole

SULLA PARTITA – «Lo sta dimostrando anche lo Spezia contro la Juventus, per oggi contro il Venezia per il Milan sarà dura. Pioli prenderà spunto dalla reazione della squadra a Torino contro la Juventus. Ha portato la mentalità vincente al Milan, l’ha detto anche lui nel post partita di Juventus Milan. Ora questa squadra ha tutto per far bene e partire concentrata per questo tipo di partite».

SUL TURN OVER – «Il fatto di usare tutte le menbri della rosa, fa sentire tutti importanti. Romagnoli sta tornando ai suoi livelli, Ballo Toure può far rifiatare Theo e Gabbia è un giocatore interessante».

SU REBIC – «L’anno scorso giocava punta per esigenza oggi ci gioca anche per scelta. Può ricoprire più ruoli. Ha grande intesa con Brahim Diaz e grazie a questa fa male alle difese avversarie».