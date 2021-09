Pioli a Dazn: «I nostri tifosi ci hanno reso più forti»

Stefano Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Venezia, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole

SULLA PARTITA – «Siamo stati bravi a non essere frenetici e non dobbiamo mai esserlo, l’importante è essere squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo affrtontato la partita con grande intensità e qualità».

SULLA SQUADRA E I TIFOSI – «Sapevo che prima o poi il lavoro fatto l’anno scorso avrebbe dato i suoi frutti. La cosa in più di quest’anno sono i tifosi. Qualcuno l’anno scorso diceva che l’anno scorso giocavamo meglio perchè non c’era la pressione dei tifosi ma la verità è che con loro siamo molto più forti. L’obiettivo è riuscire a migliorare i risultati in casa rispetto alla passata stagione dove abbiamo fatto meglio in trasferta e con questi tifosi ci riusciremo».

SU KALULU – «Sta facendo bene, ha fatto l’Olimpiade, sta giocando con l’under 21, deve migliore in alcune letture, ma sta facendo bene. Sono soddisfatto anche di Balo Toure».

SCELTE TATTICHE – «Nel primo tempo abbiamo avuto solo due giocatori tra le linee. Nel secondo tempo ne abbiamo aggiunto uno e siamo riusciti ad aprire di più il gioco sulle fascie. Abbiamo tenuto anche più basso Kalulu per evitare ripartenze».

SU IBRAHIMOVIC E GIROUD – «Stanno meglio, tutti speriamo di averli a disposizione, non so per sabato, speriamo bene».