Matri elogia Pioli: «Bravo a far crescre Tonali»

Presente negli studi di DAZN, Alessandro Matri ha parlato della crescita di Sandro Tonali, che sarà titolare nella sfida di stasera tra Milan e Venezia:

«Il primo anno ha sentito la pressione. Io ero tornato in rossonero dopo aver giocato nel settore giovanile e ho sentito la responsabilità che però nessuno mi ha addossato. Lo stesso è successo a Sandro, che veniva da una stagione di A a Brescia. Al Milan viene messe tutto in discussione, è stato bravo Pioli a farlo crescere e a schierarlo in questa stagione».