Fulvio Collovati ha commentato a Tuttomercatoweb.com la vittoria del Milan contro il Venezia. Ecco le sue parole:

SULLE ASSENZE E SUL GIOCO – «Mi colpisce il fatto che quella rossonera innanzitutto è una squadra che sta bene fisicamente: deve fare a meno di giocatori come Ibra, Giroud, Kessiè e Kjaer ma gioca comunque allo stesso ritmo e con entusiasmo. E’ vero che ieri fino al 70esimo la gara era ancora sullo 0-0 ma il Milan corre, crea e in difesa subisce poco. E’ una squadra equilibrata».

SULL’ OBIETTIVO SCUDETTO – «Il Milan è chiaro che deve essere da scudetto. Certo, deve avere il miglior Kessiè che ora è in ritardo, serve l’ apporto di Giroud e in quelle gare in cui serve fare la differenza ci vuole anche il contributo di Ibra. Ripeto, ora non ci sono le due punte centrali oltre alle assenze di cui dicevamo ma la squadra è prima in classifica con l’Inter che ha fatto 18 reti in 5 gare e in cui segnano tutti. L’Inter è un gruppo in cui funziona tutto, il Milan deve anche recuperare Bakayoko e essere in testa stante questa situazione è un segnale che riesce a dare grande fiducia».

IL GIOCATORE CHE E’ CRESCIUTO DI PIU’ – «Tonali, che è un 2000. E anche Tomori che ora è un difensore tra i più forti nel nostro campionato».