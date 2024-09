Milan Venezia, Fonseca stupisce TUTTI! Ci ha parlato a Milanello, la NOTIZIA prende in CONTROPIEDE i tifosi

Milan-Venezia, Paulo Fonseca è pronto a stupire per quanto riguarda il reparto difensivo: chance per Gabbia dal primo minuto?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca potrebbe optare per una scelta a sorpresa in vista della sfida di sabato sera a San Siro tra Milan e Venezia. Il tecnico ieri a Milanello ha provato tra i titolari Matteo Gabbia con cui ha avuto anche un fitto colloquio.

L’italiano potrebbe scendere in campo contro i lagunari al posto di uno tra Tomori e Pavlovic ma in ogni caso, come gli ha assicurato l’allenatore, troverà sicuramente spazio nel trittico che comprende anche Liverpool e Inter.