Milan, Vasquez si presenta: «Essere in questo club è un sogno»

Prima intervista da portiere del Milan per Devis Vasquez. Le parole del nuovo acquisto rossonero ai microfoni di MilanTV.

ARRIVO AL MILAN – «Sono felice di questa prima avventura. Il Milan è una squadra grandissima e sono molto felice. E’ un sogno giocare nel Milan e in Italia, sono felice di stare qua.»

PRIMA ESPERIENZA IN ITALIA – «È incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Ovviamente qualsiasi giocatore che viene avvicinato con una proposta del genere sarà ovviamente entusiasta e farà tutto il possibile per giocare in un club così grande.»

TORNEO DI VIAREGGIO IN CUI HA PARTECIPATO – «Mi sono innamorato dell’Italia tant’è che ci sono torno dopo il torneo. Ho imparato l’italiano bene ho iniziato ad imparare l’italiano ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall’Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia ed eccoci qua.»

STILE DI GIOCO – «Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come dovrebbe essere un portiere, concentrato, attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra che è la cosa più importante. Ovviamente siamo tutti una squadra e facciamo tutti la stessa cosa. Quando ho più confidenza con le persone sono più rilassato, ma all’inizio sono un po’ distante anche se mi considero una persona molto buona.»

YEPES – «So che è stato qui. È un leader nella nazionale colombiana, lo ricordiamo sempre e credo che il talento non sia mai abbastanza, molto più di questo lo ricordiamo sempre. Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e lavorare. Questa è la mia filosofia.»

NUMERO 77 – «77 perché una persona molto vicina a me me l’ha chiesto e io ho accettato. Ha messo in me tutta la fiducia e mi ha aiutato, quindi anche un modo per restituire tutto quello che mi dà.»

SALUTO AI TIFOSI – «Ciao tifosi del Milan, spero di vedervi presto. Un abbraccio.»