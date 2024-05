De Zerbi Milan, rossoneri intrigati dal tecnico per 2 motivi: c’è però un GROSSO ostacolo per l’arrivo dell’allenatore

Il nome di Roberto De Zerbi non è mai definitivamente uscito dai radar del Milan come prossimo allenatore, anzi, tutt’altro. Come spiega il Corriere della Sera, i rossoneri sarebbero intrigati dal portare il tecnico del Brighton sulla panchina principalmente per due motivi. Il primo è legato alle caratteristiche dell’allenatore: giovane, con idee innovative e che dà un’identità precisa alla propria squadra. Il secondo motivo è legato al suo passato da calciatore nel settore giovanile rossonero: sarebbe dunque una sorta di ritorno a casa.

Il quotidiano sottolinea però come l’operazione non sia affatto semplice per il Diavolo. Il tecnico ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro per liberarsi dal Brighton: è questo il grande ostacolo. Il club rossonero, infatti, non ha intenzione di pagare una cifra così importante solamente per liberare un tecnico.