Milan Under 23, cosa manca per l’accesso alla Serie C? TUTTI i dettagli e gli scenari in vista sulla creazione della seconda squadra rossonera

Il Milan spera di potersi aggiungere presto a Juventus Next Gen e Atalanta Under 23, iscrivendo quella che è la nascente formazione Under 23 al campionato di Serie C.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello che riguarda il girone in cui la formazione rossonera verrebbe poi inserita. Infatti, Atalanta, Juventus e Milan andrebbero inserite in tre gironi diversi, l’ordine dei quali non appare tuttavia ancora chiaro. Inoltre, il club rossonero dovrà aspettare che si liberi un posto, ovvero che una squadra non si iscriva al prossimo campionato 2024/25. Finché non sarà effettiva questa circostanza, i rossoneri dovranno attendere.