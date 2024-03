Milan Under 23, Ibrahimovic decisivo per la scelta dell’allenatore: due i nomi in pole per guidare la seconda squadra

I dirigenti rossoneri vanno avanti spediti verso la creazione del Milan Under 23, ovvero la seconda squadra da iscrivere al campionato di Serie C seguendo l’esempio della Juve e dell’Atalanta. Tuttoc.com svela i candidati per la panchina della nuova squadra.

Tanto potere decisionale, sotto questo punto di vista, lo avrà Zlatan Ibrahimovic. I due profili in pole per guidare la squadra in Serie C sono entrambi in orbita rossonera: uno è l’attuale allenatore della Primavera, Ignazio Abate, l’altro è Daniele Bonera, collaboratore di Pioli in prima squadra.