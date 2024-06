Milan Under 23 è REALTÀ dopo l’esclusione dell’Ancona. C’è una NOVITÀ sul regolamento

Milan Under 23 è adesso REALTÀ dopo la conferma dell’esclusione dell’Ancona. C’è una NOVITÀ sul regolamento

Tuttosport oggi in edicola conferma quanto è stato raccontato in questi ultimi giorni: con la definitiva esclusione dell’Ancona dal campionato di Serie C il Milan Under 23 è un progetto ora reale.

Il club rossonero sarà la terza seconda squadra in Italia dopo la Juventus e l’Atalanta e, da regolamento, non potrà essere inserita nello stesso girone di queste due. I rossoneri affideranno a Bonera l’incarico di guidare la squadra nei suoi primi anni di vita.