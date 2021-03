Milan Under 18, contro il Sassuolo arriva un’altra sconfitta

Continua il periodo nero per il Milan Under 18, che al Vismara cade di misura contro il Sassuolo con un gol subito nel finale

Altra sconfitta per il Milan Under 18. Nella 5° giornata del campionato nazionale U18 i ragazzi di mister Terni cadono al Vismara contro il Sassuolo con il risultato finale di 0-1. Decide un gol nel finale di Estevez che condanna i rossoneri alla terza sconfitta in campionato.

La classifica ora piange per il Milan, che si trova all’ultimo posto con appena 2 punti e senza ancora nessuna vittoria. Vedremo se arriverà una reazione nel match di questo mercoledì contro il Parma.