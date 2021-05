Milan Under 18, buon pareggio in casa dell’Atalanta: finisce 2-2

Il Milan Under 18 trova un buon pareggio in casa dell’Atalanta nella 14° giornata del campionato di categoria

Milan Under 18 in un’altalena di emozioni a Zingonia. In casa dell’Atalanta, terza forza del campionato, i rossoneri prima passano in vantaggio al 35′ con Tomella, poi subiscono la rimonta nella ripresa con i gol di Grassi (55′) e Pagani (61′) prima di trovare il definitivo pareggio al 67′ con Ferraris. La squadra di Terni sale a 13 punti in classifica, restando al penultimo posto.

ATALANTA-MILAN U18 2-2: TABELLINO

MARCATORI: 35′ pt R. Tomella (M), 10′ st F. Grassi (A), 16′ st F. Pagani (A), 22′ st A. Ferraris (M)

ATALANTA U18: P. Vismara, R. Hecko, G. Berto, F. Moraschi, F. Grassi, A. Roaldsoy, A. Mehic, A. Ceresoli, E. Muhameti (↓), A. Falleni, T. De Nipoti.

A disposizione: S. Rota, G. Bonfanti, S. Derbali, A. Guerini, C. Renault, M. Colombo, L. Perego, F. Pagani (↑), F. Polloni

All: Stefano Lorenzi

MILAN U18: S. Desplanches, F. Concas, A. Citi, W. Marshage, N. Balesini, A. Polenghi, R. Tomella, K. Bright, A. Ferraris, H. N’Gbesso, F. Angelini.

A disposizione: T. Galletti, S. Giacchino, P. Perez, L. Bjorklund, P. De Carli, F. Toffanin, J. Amore

All: Christian Terni

Arbitro: Di Nosse