Milan Under 17, vittoria nel derby e grande festa negli spogliatoi – VIDEO

Il Milan Under 17 trionfa 3-2 nel derby di categoria contro l’Inter e festeggia in grande stile negli spogliatoi

Vittoria di prestigio per il Milan Under 17, che trionfa per 3-2 nel derby contro l’Inter. Decidono un autogol e le reti di Mangiameli e Perrucci. Al triplice fischio grande festa dei ragazzi negli spogliatoi.