Milan Under 17: gol e spettacolo nel derby, finisce in parità

Il Milan Under 17 offre una grande prestazione ma si fa rimontare due volte nel derby contro l’Inter. Finisce 2-2

Milan Under 17 bello e sprecone nel derby di campionato contro l’Inter. I rossoneri si fanno rimontare per due volte e finiscono con un 2-2 che li tiene di un punto dietro i cugini nerazzurri in classifica. A segno per il Milan Rossi e Bozzolan, per l’Inter Owuso e Pelamatti.

CLASSIFICA GIRONE B

1. INTER 6 pt.

2. CAGLIARI 6 pt.

3. MILAN 5 pt.

4. CREMONESE 1 pt.

5. MONZA 0 pt.