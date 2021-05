Milan, un’altra panchina sarebbe indigesta per Romagnoli: le sue parole dopo il Benevento

Qualora Romagnoli dovesse partire dalla panchina contro la Juventus, potrebbe non digerire la scelta di mister Pioli

Manca sempre meno a Juventus-Milan, match in programma domenica sera e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Una partita decisiva, che dirà molto, se non tutto, delle sorti europee delle due squadre. In vista di questo cruciale appuntamento, mister Pioli ha intenzione di affidarsi ai titolarissimi. Sono solo pochissimi i dubbi di formazione nella testa del tecnico rossonero. Tra questi sicuramente ce n’è uno grande, in difesa: al fianco di Kjaer sono infatti in ballottaggio serrato Tomori e Romagnoli.

Un’altra panchina per il capitano rossonero potrebbe essere indigesta. Solo settimana scorsa infatti, nel post partita di Milan-Benevento, il difensore aveva così parlato ai microfoni di Sky: «Io voglio sempre giocare, poi le scelte le fa il mister. Sono disponibile a dare tutto me stesso finché sarò qui». Parole pesanti, che lasciano intendere un malumore nemmeno troppo velato.