Milan, una concorrente Champions recupera un giocatore fondamentale

Oltre al Milan, anche altre squadre in lotta per la Champions possono contare sui rientri di giocatori preziosi

Una diretta concorrente per il Milan nella corsa alla qualificazione in Champions League recupera un suo pilastro di questa stagione. Oggi infatti, la Roma recupera Mkhitaryan, che ha preso parte alla seduta di allenamento con il gruppo e aumentano le sue speranze di vederlo presto in campo.