Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan sotto osservazione UEFA: paletti del FFP non rispettati. Audizione per i rossoneri tra marzo e aprile

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche il Milan tra i club allertati dalla Uefa per presunte violazioni del FFP. Le regole cambieranno entro maggio (le nuove saranno valide dal 2024/25) ma intanto il bilancio rossonero e quello dei club di mezza Europa (circa 30 tra cui Inter e Roma) sono sotto osservazione.

Nonostante la Uefa abbia allentato i propri paletti molti club, in Via Aldo Rossi è già arrivata una comunicazione scritta. L’audizione del Milan dovrebbe essere tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. I club italiani si aspettano che le società vengano accompagnate nel periodo transizione che porterà alle nuove regole. Non si aspettano sanzioni, ma è vero che aoggi non è possibile escluderle. Piuttosto è il numero di club coinvolti a rassicurare: può la Uefa sanzionare così tante società?