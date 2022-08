Milan Udinese, tre partite che hanno fatto la storia

Ecco di seguito tre partite che hanno fatto la storia tra Milan e Udinese

MILAN UDINESE: 6 NOVEMBRE 2002 – Il 6 novembre 2002 e a San Siro si gioca la prima giornata di quel campionato di Serie A, a causa del mancato accordo sui diritti tv di inizio stagione, che fece slittare il primo turno. Il match si decise con una rete da calcio di punizione, all’89’, di Rivaldo. Al 93′ Inzaghi sbaglia un rigore, senza compromettere il risultato.

MILAN UDINESE: 9 GENNAIO 2011 – Nell’anno del 18esimo scudetto, Cassano debutta in maglia rossonera al 69′ di Milan-Udinese, subentrando a Seedorf, sul risultato di 1-3 per i friulani. L’ingresso di Cassano è decisivo e colleziona due assisti: All’82’ per il 3-3 di Pato e al 90′ è per il 4-4 di Ibra.

MILAN UDINESE: 19 GENNAIO 2020 – Il Milan di Pioli inizia a prendere forma e al 71′ arriva l’eurogol di Theo Hernández. Nella stessa sfida Ante Rebic si sblocca segnando una doppietta, i suoi primi gol in maglia rossonera. Risultato finale: 3-2 Milan.