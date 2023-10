Sabato sera il Milan scenderà in campo contro l’Udinese in campionato. In vista del match Pioli sta pensando ad una mossa a sorpresa

Pioli cambia. Sabato sera il Milan scenderà in campo contro l’Udinese in campionato. In vista del match Pioli sta pensando ad una mossa a sorpresa:

in vista anche dell’impegno in Champions contro il Psg potrebbe far rifiatare uno tra Musah e Reijnders inserendo Pobega dal primo minuto