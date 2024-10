Milan Udinese, messaggio motivazionale della Curva Sud: le parole non passano inosservate

Milan Udinese, la Curva Sud si è fatta sentire con un messaggio motivazionale. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

In questo momento si sta svolgendo il match tra Milan e Udinese a San Siro. Al ritorno allo stadio San Siro dopo l’inchiesta Ultras, la curva rossonera ha voluto mostrare sostegno alla squadra.

«Forza ragazzi noi forti sempre».

Ricordiamo che dalla partita in corso è vietata l’esposizione dei simboli di Curva Sud Milano per un tempo non ancora definito del tutto.