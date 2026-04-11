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Milan Udinese LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato

Avatar di Francesco Aliperta

Published

6 minuti ago

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Athekame

Milan Udinese LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 32a giornata di Serie A in programma alle 18

Alle 18 in campo allo stadio San Siro, Milan-Torino, match valido per la 32a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

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Napoli Milan: sintesi e moviola

Milan Udinese 0-0, IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 

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