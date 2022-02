ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Deulofeu, ex della partita in Milan Udinese, ha raggiunto i suoi ex tifosi al termine del match

Deulofeu, ex della partita in Milan Udinese, ha raggiunto i suoi ex tifosi al termine del match.

In questa occasione, ha regalato loro la maglia della squadra friulana.