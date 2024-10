Milan Udinese, Fonseca tormentato! Ha un dubbio enorme, riguarda questo giocatore: cosa filtra

Milan Udinese, Fonseca tormentato da Pulisic: impiegarlo o meno contro i friulani dopo la sosta? L’alternativa è Chukwueze

La titolarità di Pulisic per la partita che il Milan giocherà contro l’Udinese dopo la sosta è in dubbio.

Il capocannoniere rossonero, infatti, sarà impegnato con gli USA alle 4 e mezzo del mattino di mercoledì 16 per giocare un amichevole contro il Messico. E quindi tornerà a Milano solo giovedì, a due giorni dal match di Serie A in programma alle 18. Per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, Fonseca dovrà tenere in considerazione la condizione di Pulisic. Sperando che il Ct Pochettino possa dosare le sue forze. L’alternativa è Chukwueze che potrebbe avere la clamorosa chance del rilancio.