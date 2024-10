Milan Udinese, De Paola: «Vittoria importante per un motivo, sulle scelte di Fonseca penso questo»

Milan Udinese, Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro i friulani a San Siro

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Milan–Udinese:

PAROLE – «Una vittoria ti dà sempre benzina, specialmente se ottenuta in dieci. Il Milan appena ha subito l’espulsione ha avuto una reazione, ho visto una squadra che ha addirittura cercato il raddoppio anche in inferiorità. Non è una squadra a cui mancano i numeri, c’è stata una lezione di spogliatoio di Fonseca nel tenere fuori Leao e far entrare dalla panchina Tomori ed Abraham. È una vittoria importante soprattutto per l’allenatore viste le sue scelte».