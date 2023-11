Milan Udinese, chance di convocazione per Jimenez? Le ultime

Alex Jimenez, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Milan, avanza verso la convocazione contro l’Udinese

Il Milan attinge a piene mani dalla Primavera in vista del match di domani contro l’Udinese. Complice i tanti infortuni, Stefano Pioli convocherà con ogni probabilità altri due giovani, oltre a Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile in prima squadra.

Si tratta del difensore centrale Jan-Carlo Simic e del terzino destro Alex Jimenez, che viaggia così verso la seconda convocazione dopo la panchina collezionata contro la Juve.