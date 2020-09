Milan, tutti in campo dal mattino, domani amichevole con il Brescia mentre per oggi è prevista una sola sessione di allenamento

IERI ANCHE TONALI- Come riporta acmilan.com, questa mattina la squadra si ritroverà a Milanello per l’unica sessione di giornata, ieri c’era anche Tonali, come confermato da Gazzetta dello sport. Domani amichevole con il Brescia, altro test utile a Pioli in vista della gara di Europa League.