Milan, traguardo Pioli: domani sarà la panchina numero 800

Traguardo speciale per Stefano Pioli, che domani nel match del Milan contro l’Atalanta festeggerà le 800 panchine in carriera

Stefano Pioli, come riportato dal Corriere dello Sport, festeggerà nel match di domani sera contro l’Atalanta la sua panchina numero 800 in carriera. Un traguardo importante per il tecnico del Milan, desideroso di festeggiare il traguardo con una vittoria.

Tutto iniziò nell’agosto 2003 con la Salernitana. Un lungo viaggio che lo avrebbe portato, 20 anni dopo, sulla panchina di uno dei club più importanti d’Europa con lo Scudetto cucito sul petto. Prima dei rossoneri i club da lui allenati sono stati Bologna, Lazio, Modena, Fiorentina, Salernitana, Sassuolo, Piacenza, Chievo, Grosseto, Parma, Inter e Palermo