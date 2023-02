Milan Tottenham, Scarnecchia: «Vedo i rossoneri favoriti»

Roberto Scarnecchia ha rilasciato qualche dichiarazione sulle possibilità di passaggio del turno del Milan contro il Tottenham

Roberto Scarnecchia ha rilasciato qualche dichiarazione sulle possibilità di passaggio del turno del Milan contro il Tottenham. Le sue parole a Radio Sportiva.

«I presupposti per fare una grande gara ci sono, in questa partita vedo il Milan favorito. È giusto far giocare Diaz e Leao, che deve essere più libero di svariare, dietro Giroud punto di riferimento»