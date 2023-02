Milan Tottenham, Leao eletto dalla UEFA come MVP: «Sono contento, una partita che doveva finire 3-0». Le parole del portoghese

Rafael Leao è stato eletto dall’UEFA come l’MVP del match di ieri sera tra Milan e Tottenham. Ecco le parole che ha rilasciato ai microfoni di uefa.com:

LA PRESTAZIONE – «Sono contento della squadra, sapevamo che era una partita importanti. Tutti sapevamo cosa fare in campo contro un grande squadra. Abbiamo fatto un buon lavoro e ottenuto una vittoria importante. Secondo me questa partita doveva finire 3-0 visto che abbiamo avuto occasioni importanti. La cosa più importante è la vittoria. In settimana il mister mi ha fatto vedere che lo spazio da attaccare, dovevo esplorarlo, prendere palla, provare poi l’uno contro uno e trovare Diaz e Giroud»

IL RITORNO – «Abbiamo fatto il nostro dovere, ma manca ancora una partita. Giocheremo a Londra, sappiamo che sarà difficile, ma andremo là per vincere e passare il turno»