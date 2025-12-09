Milan da sogno: il dato OPTA parla chiaro. I rossoneri quando superano questa quota… Segui le ultime sui rossoneri

Il Milan ha raggiunto quota 31 punti dopo le prime 14 giornate di campionato, un traguardo che non veniva tagliato dai rossoneri dalla stagione 2021/22, annata conclusa con la conquista dello Scudetto. Questo dato, diffuso dalla rinomata agenzia statistica Opta, non è solo un semplice numero, ma un indicatore storico estremamente incoraggiante per le ambizioni del Diavolo.

La statistica fornita da Opta evidenzia un trend storico molto favorevole: da quando in Serie A sono stati assegnati i tre punti a vittoria (ovvero dalla stagione 1994/95), ogni volta che il Milan ha superato la soglia dei 30 punti dopo le prime quattordici partite del torneo, la squadra non ha mai concluso la stagione al di sotto del terzo posto finale.

La Forza Statistica: Obbligo di Terzo Posto

Questo dato statistico si traduce in una proiezione che alimenta l’ottimismo non solo per la qualificazione in Champions League, ma anche per la lotta al vertice. La solidità iniziale mostrata dalla squadra è un fattore predittivo di successo a lungo termine.

Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, il Milan ha ritrovato una efficacia e una continuità cruciali. Allegri sta lavorando per costruire una squadra non solo spettacolare, ma soprattutto affidabile in termini di risultati, una caratteristica che si riflette pienamente nei 31 punti attuali.

L’Impronta di Tare e l’Esperienza di Modrić

Il grande rendimento iniziale del Diavolo è in parte merito anche delle scelte di mercato. Il nuovo Direttore SportivoIgli Tare, l’abile dirigente albanese, ha saputo portare a Milano l’esperienza necessaria per fare la differenza, in particolare con l’arrivo di Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro. La sua visione di gioco e la sua gestione dei ritmi sono fondamentali per mantenere la squadra su standard elevati.

Questa combinazione di esperienza in panchina (Allegri) e qualità in campo (Modrić) ha permesso ai rossoneri di capitalizzare al massimo le prime frazioni di gara. Il traguardo dei 31 punti, quindi, è un segnale forte lanciato a tutte le concorrenti e impone al Milan l’obiettivo minimo della zona Champions League. La statistica Opta rafforza la convinzione che la squadra sia sulla giusta rotta.