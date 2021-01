Milan-Torino, l’ultima sconfitta con i granata a San Siro risale a 21 anni fa

Il Milan ha degli ottimi precedenti a San Siro contro il Torino. I rossoneri non perdono in casa con i granata dal 2000

Il Milan può sorridere in vista del match in casa contro il Torino guardando gli ultimi precedenti. I rossoneri infatti sono imbattuti da più di 20 anni tra le mura di San Siro contro i granata. L’ultima sconfitta risale infatti al 23 settembre 2000, quando in una gara di Coppa Italia la squadra dell’allora tecnico Luigi Simoni si impose per 0-1 con gol di Schwoch.

Per risalire invece all’ultima sconfitta in Serie A bisogna andare addirittura al 24 marzo 1985, gara che finì con lo stesso risultato. In generale sono 94 i precedenti al Meazza, con 53 vittorie rossonere, 24 pareggi e 17 successi del Toro.