Coppa Italia, Milan-Torino LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Torino streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i granata in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio martedì 12 gennaio alle ore 20:45. A soli tre giorni di distanza dalla gara di campionato, il Diavolo ritrova gli uomini di Giampaolo in un incontro a eliminazione diretta. L’ultimo appuntamenti ha visto Romagnoli e compagni imporsi per 2-0, archiviando la pratica nel primo tempo, grazie alle reti di Leao e Kessie. I granata sono dunque chiamati immediatamente alla reazione in una competizione, la Coppa Italia, che concede pochissimi margini di errore.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con la solita lista di indisponibili. Tra i pali ci sarà Tatarusanu. A centrocampo ci sarà Calabria probabilmente al fianco di Tonali: il numero 2 rossonero sostituirà Kessie. In difesa dunque ci sarà Dalot sulla destra. Il portoghese completerà il reparto insieme a Romagnoli, Musacchio (che concede un turno di riposo a Kjaer) e Kalulu. Davanti, alle spalle di Leao, agiranno Hauge, Brahim Diaz e Castillejo.

TORINO – 3-5-2 per gli uomini di Pioli. Tra i pali dovrebbe esserci Milnkovic-Savic. Retroguardia composta da Izzo, Nkoulou e Lyanco. Sulle fasce del centrocampo agiranno Singo e Ansaldi, mentre nel cuore della mediana vedremo Lukic, Segre e Linetty. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Zaza e Belotti.