Milan-Torino LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Milan-Torino live, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solita conta dei superstiti per mister Pioli, che anche per questa gara dovrà fare a meno di molti titolari. In difesa, a protezione di Donnarumma, si vedranno i soliti Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana torna Tonali, che ha scontato la squalifica, al fianco di Kessie. Davanti unica punta Leao. Alle spalle del portoghese agiranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge.

TORINO – Giampaolo dovrebbe optare per un 3-5-2. A protezione di Sirigu agirà il terzetto difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Singo e Rodriguez sulle fasce, con Lukic, Rincon e Linetty al centro del reparto. In attacco spazio al tandem Belotti-Verdi, con Zaza pronto a subentrare dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez, Tonali, Kessiè, Castllejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Sirigu, Izzo, Bremer, Lyanco, Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Rodriguez, Belotti, Verdi. All.: Giampaolo.

Milan-Torino live, i precedenti con Maresca

Il Milan con Maresca arbitro non ha ottimi precedenti. Con il fischietto di Napoli infatti, i rossoneri non vincono da ben 4 partite. Gli ultimi due incroci, gli unici della scorsa stagione, sono entrambi sconfitte. La prima contro la Juventus per 1-0 e l’ultima derby perso 4-2 dello scorso febbraio. L’ultima vittoria risale addirittura al 2018 in un Milan-Sampdoria 3-2. Si ricorda anche un’espulsione per doppio giallo a Bakayoko in un Milan-Bologna 0-0. Complessivamente sono 8 le gare, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Milan-Torino, i precedenti

Sono 148 i precedenti in Serie A tra Milan e Torino: bilancio di 60 successi rossoneri contro i 33 granata – completano 55 pareggi. Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino (12V, 11N), anche se tuttavia le uniche due sconfitte dei rossoneri nel parziale sono arrivate nei tre precedenti più recenti. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nella gara più recente di Serie A contro il Torino e potrebbe registrare almeno due clean sheet di fila contro i granata per la prima volta da marzo 2008 (sei in quel caso, inclusa una vittoria per 3-0 a tavolino). Il Milan, vittorioso a febbraio nel match più recente contro il Torino in Serie A, potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i granata nella competizione per la prima volta dal 2016. Il punteggio più frequente tra Milan e Torino in Serie A è il pareggio a reti inviolate, esito di 23 precedenti, l’ultimo nel dicembre 2018 al Meazza.

Milan-Torino, streaming e diretta tv

Milan-Torino è in programma sabato gennaio e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.