Milan-Torino, i precedenti: A San Siro il Milan è imbattuto da 23 gare

Il Milan attende il Torino a San Siro lunedì sera. I granata non battono i rossoneri in trasferta da 23 gare consecutive

Il Milan è imbattuto da 23 partite interne di Serie A contro il Torino che lunedì sera arriverà a Milano per sfidare i rossoneri nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. In trasferta i granata, nella striscia positiva del Milan, hanno ottenuto 8 pareggi e subito 15 sconfitte. Chissà che Belotti e compagni non possano interrompere questa striscia, con un Milan che è in fiducia dopo le due belle prestazioni contro Inter e Juventus, anche se i risultati ottenuti non sono di certo il massimo.

Solo contro il Verona, i rossoneri hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga. Sono 28 le gare interne da imbattuti contro i gialloblu, che quest’anno hanno seriamente rischiato di interrompere la striscia positiva dei rossoneri dopo una prestazione sontuosa.