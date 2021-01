Milan-Torino, Giampaolo avrà tutti a disposizione: recuperato anche Baselli

Il Torino di Giampaolo domani si presenterà a San Siro con tutti gli effettivi a disposizione. Infatti, anche Baselli è recuperato

Marco Giampaolo, per il match di domani contro il Milan, avrà a disposizione tutta la rosa. L’allenatore del Torino, che l’anno scorso ha guidato i rossoneri nelle prime 7 partite di campionato 2019/2020, non avrà problemi di formazione, come invece li avrà il suo collega Stefano Pioli. Il Torino infatti, ha recuperato tutti gli infortunati, anche Daniele Baselli, lungodegente da diverso tempo. Il tecnico abruzzese ha dunque ampia scelta, per fronteggiare un Milan in difficoltà oggettiva nell’ultimo periodo.

Giampaolo in ogni caso, si affiderà in attacco sicuramente ad Andrea Belotti, grande obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima estate.