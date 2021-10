Milan Torino 1-0: tre punti pesantissimi nel segno di Olivier Giroud

Il Milan batte il Torino e vola al primo posto solitario in classifica. Tre punti nel segno di Olivier Giroud. Era fondamentale…

«Non perdere punti con le squadre al di sotto della settima posizione è fondamentale per il campionato» – le parole di Stefano Pioli sono chiare. Oggi il Milan conquista tre punti d’oro grazie ad una rete nel primo tempo di Olivier Giroud e resta al comando della classifica, almeno per il momento in solitaria.

Era fondamentale chiudere il tris di gare con Hellas Verona, Bologna e Torino a punteggio pieno per arrivare al match di domenica sera contro la Roma senza rimpianti.

Grande prestazione di Sandro Tonali, il migliore in campo questa sera. Ottime risposte anche di Theo Hernandez, negativo al Covid pochissimi giorni fa. Nel finale un po’ di sofferenza, ma quella buona, da squadra, compatti senza mollare di un centimetro.

Queste sono le vittorie che pesano e a tal proposito sono nove i trionfi su dieci incontri di Serie A: per il Milan è la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida. Insomma un ottimo momento per i rossoneri, che si preparano all’ultimo importante tour de force prima della sosta delle Nazionali.