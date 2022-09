Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per problema fisico

Il giocatore Milan Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana in seguito ai problemi fisici dopo Milan-Napoli.

Il giocatore non sarà quindi a disposizione di Mancini questa sera a San Siro nella partita di Nations League contro l’Inghilterra, ma presente in tribuna per sostenere i compagni.