Milan Tomori, verrà esercitato il diritto di riscatto: ecco le cifre

Il Milan continuerà con Fikayo Tomori anche per la prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, verrà esercitato il riscatto

Il Milan eserciterà il diritto di riscatto per Fikayo Tomori. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri nonostante il Chelsea non abbia aperto ad uno sconto sul prezzo, non hanno intenzione di privarsi del difensore inglese.

Verranno versati dunque i circa 29 milioni di euro previsti dall’accordo di gennaio. La settimana prossima verrà formalizzata l’operazione e firmati i contratti.